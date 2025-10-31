Làm rõ nguyên nhân hư hỏng trụ cầu Sông Lô, tạm thời sử dụng phà qua sông

TPO - Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để làm rõ nguyên nhân hỏng trụ cầu Sông Lô. Trong thời gian chờ kết quả, tỉnh Phú Thọ cũng cho phép phà hoạt động đưa người và phương tiện qua sông.

Đây là nội dung được Sở Xây dựng Phú Thọ thông tin tại buổi làm việc với UBND tỉnh báo cáo các biện pháp khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng).

Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục đường bộ Việt Nam (tháng 12/2024) và kết quả kiểm tra định kỳ của Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu Sông Lô đã xuất hiện một số hư hỏng cục bộ.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Lô dâng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh cho phép thực hiện phân luồng giao thông qua cầu sông Lô kể từ ngày 6/8 để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, kết quả kiểm tra cho thấy kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức kiểm định tổng thể kết cấu móng cầu Sông Lô. Trên cơ sở kết quả kiểm định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án khắc phục hư hỏng bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Vận tải, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam) khẩn trương tổ chức khảo sát, kiểm tra đánh giá hiện trạng cầu Sông Lô, xác định cụ thể nguyên nhân hư hỏng và mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình. Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định của các đơn vị chuyên môn, dự kiến vào sáng ngày 3/11, tỉnh Phú Thọ sẽ xem xét, ra thông báo chính thức về việc cho phép những loại phương tiện nào được lưu thông qua cầu hoặc cấm lưu thông toàn bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND xã Đoan Hùng khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép bến khách ngang sông theo thẩm quyền. Theo đó, phương tiện tàu vỏ thép chạy bằng động cơ được sử dụng có sức chở từ 30 người và 20 phương tiện xe máy, xe thô sơ trở lên để phục vụ người dân đi lại của nhân dân trong thời gian cầu tạm dừng lưu thông.

Người dân khi di chuyển qua sông trên các đò, xuồng máy, phà phải mặc áo phao và tuân thủ nghiêm quy định an toàn giao thông đường thủy; kiên quyết xử lý các chủ phương tiện hoạt động trái phép tại các bến đò ngang tự phát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài chính bố trí kinh phí để UBND xã Đoan Hùng duy trì hoạt động bến đò ngang trong thời gian tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô.