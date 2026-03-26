Gần 60ha đất công ở Cà Mau bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Cà Mau có 335 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc dôi dư. Tính đến ngày 28/2/2026, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, bố trí sử dụng 323 cơ sở nhà, đất (còn 12 trụ sở).

Tính đến thời điểm 28/2/2026, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, bố trí sử dụng 323 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích hơn 800.000m2.

Qua rà soát, Trung tâm Phát triển quỹ đất Cà Mau đang quản lý nhưng chưa sử dụng 523ha, tại 75 khu đất công (không bao gồm đất công gắn với trụ sở dôi dư). Trong đó, có gần 60ha (11 khu) bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Điển hình, theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau) có 10 khu đất trên hồ sơ thể hiện do UBND xã quản lý, nhưng thực tế người dân đang sử dụng hoặc cho thuê, mượn trái quy định.

Trong đó, địa phương cho Công ty Cadovimex mượn hơn 2.000m2 làm nhà cho cán bộ, nhân viên và công nhân ở. Năm 2018, Công ty Cadovimex cho Công ty T.T mượn 1.400m2 cho cán bộ, công nhân ở. Tháng 6/2024, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (nay là xã Cái Đôi Vàm) làm việc với Công ty T.T để lấy lại đất, nhưng đại diện công ty đề nghị được thuê lại khu này và làm thủ tục thuê đất theo quy định.

Phần diện tích đất còn lại địa phương cho Công ty Cadovimex mượn (khoảng 360m2, làm nhà cho cán bộ công ty), chính quyền thị trấn Cái Đôi Vàm (cũ) đã tuyên truyền, vận động 4 hộ có nhà trên đất di dời, trả lại đất nhưng các hộ không trả.

Tương tự, tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình cũ (nay là xã Trí Phải, Cà Mau), trong giai đoạn năm 1996 – 2002, xã cho 6 hộ dân thuê 58ha đất để sản xuất, nộp tiền thuê đất hàng năm (trong đó có nhiều hộ nguyên lãnh đạo xã). Giai đoạn năm 2003 - 2010, sáu hộ gia đình, cá nhân này tự liên kết, phân chia với các hộ khác.

Đến nay, khu đất công trên có 10 hộ, cá nhân sử dụng. Từ năm 2007 - 2010, chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân để thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê đất, nhưng các hộ không đồng ý. Trong khi hồ sơ liên quan bị mất, thất lạc. Dẫn tới thực tế, từ năm 2011 tới nay, những hộ sử dụng khu đất trên không trả tiền thuê đất, còn yêu cầu chính quyền xem xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.