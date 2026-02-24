Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danh tính hai người đàn ông chiếm gần 29 ha đất công

Nhật Huy
TPO - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân có hành vi lấn chiếm diện tích lớn đất công tại khu vực đầm Đông Hồ (phường Hà Tiên). Tổng diện tích bị chiếm dụng lên đến gần 29 ha, với số tiền thu lợi bất hợp pháp phải nộp lại hơn 356 triệu đồng.

Theo các quyết định, khu vực bị lấn chiếm thuộc diện tích do UBND phường Đông Hồ (TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) quản lý, nằm trong đồ án quy hoạch chung khai thác, sử dụng đầm Đông Hồ được phê duyệt từ năm 2001. Tuy nhiên, hai cá nhân đã tự ý chiếm dụng diện tích lớn để xây dựng công trình và nuôi trồng thủy sản trái phép.

z7560079109729-ad99e165b3745f2aec659170dccef84d-6123.jpg
Một số diện tích đất tại khu vực đầm Đông Hồ bị các cá nhân chiếm dụng trái phép. Ảnh: CTV.

Tại Quyết định 587, UBND tỉnh An Giang cưỡng chế đối với ông Trần Văn Lĩnh (ngụ ấp Ngã Tư, phường Tô Châu) chiếm dụng 41.878 m2 đất tại tổ 8, khu phố V - Đông Hồ để xây dựng công trình và nuôi thủy sản.

Ông Lĩnh bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, nộp lại hơn 18,3 triệu đồng thu lợi từ hành vi vi phạm.

Tại Quyết định 588, UBND tỉnh An Giang cưỡng chế đối với ông Trần Văn Út (ngụ tổ 10, khu phố V - Đông Hồ) do chiếm dụng trái phép 247.895 m2 đất. Không chỉ xây dựng công trình, ông Út còn tự ý cho thuê lại mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Cơ quan chức năng buộc ông khôi phục toàn bộ hiện trạng đất lấn chiếm, nộp lại hơn 338 triệu đồng thu lợi bất chính.

Theo các quyết định, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận quyết định, các cá nhân vi phạm phải hoàn tất phá dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu, bàn giao mặt bằng và nộp số tiền trên.

Nhật Huy
