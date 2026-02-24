Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới vụ phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh Văn Phong ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng bước đầu xác định là do người lái không quen đường, xảy ra tai nạn khi vào khúc cua gấp.

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 7h30 sáng 23/2, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ô tô biển số 51F-708.xx chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100 m.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng hơn 500 m. Hai nạn nhân được xác định là C.V.B (SN 2001, xã KBang, Gia Lai) và T.T.N.H (SN 1995, xã Kông Yang, Gia Lai). UBND xã Bình An đã chỉ đạo công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời báo cáo công an tỉnh tổ chức khám nghiệm theo quy định.

z7555970169879-d9e39f813a436bf36a9aa85a42d543ec.jpg
Chiếc ô tô được trục vớt lên bờ.

Qua xác minh ban đầu, ô tô xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai lúc 22h ngày 20/2, dự định di chuyển đến khu vực phường An Khê, để thăm nhà người thân. Khi đến đoạn đường trên, do không quen địa hình, xảy ra tai nạn khi vào khúc cua gấp. Gần hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.

Trương Định
#Gia Lai #phát hiện thi thể #ô tô rơi xuống kênh #tai nạn #kênh Văn Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục