Xã hội

Google News

Xử lý người vi phạm trên cao tốc Cà Mau – Cần Thơ nhờ tin báo qua VNeID

Tân Lộc
TPO - Người đàn ông ở Cà Mau chạy xe máy vào cao tốc Cà Mau – Cần Thơ bị người đi đường ghi lại và báo qua ứng dụng VNeID.

Công an xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.K (SN 2003, ngụ xã Thới Bình) vì điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

img-7979.jpg
Ông K. điều khiển xe máy trên đường cao tốc Cà Mau – Cần Thơ. Ảnh: CA.

Thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Thới Bình tiếp nhận tin tố giác do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeID, với nội dung xe máy 69AC – 155.XX lưu thông trên đường cao tốc Cà Mau – Cần Thơ.

Qua tra cứu và xác minh, công an xác định chủ phương tiện chạy vào đường cao tốc là ông K. Làm việc với công an, người đàn ông trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Công an Cà Mau, đường cao tốc cấm xe máy lưu thông. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Tân Lộc
