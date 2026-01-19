Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe từ trưa 19/1

TPO - Sáng 19/1, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 11h ngày 19/1, tuyến chính cao tốc Hậu Giang - Cà Mau mở cho ô tô lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/giờ, chính thức đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam về thẳng vùng cực Nam Tổ quốc.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km. Ảnh: P.V

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng, với 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây Dựng) làm chủ đầu tư.

Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37km đã hoàn thành tuyến chính, đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025, nay đã đủ điều kiện khai thác nên chính thức mở cửa cho xe đi lại từ 11h ngày 19/1/2026.

Theo phương án tổ chức giao thông, chiều từ Cần Thơ đi Cà Mau, các phương tiện lưu thông từ đầu tuyến (kết nối đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) tại Km2014 đến nút giao IC12 (Km2087+233), sau đó theo hệ thống biển báo để ra khỏi cao tốc. Chiều ngược lại, các phương tiện từ Cà Mau hoặc An Giang đi theo tuyến Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 để rẽ vào cao tốc theo hướng dẫn.

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, các phương tiện không được phép lưu thông trên cao tốc gồm xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các loại xe có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu theo quy định. Trong giai đoạn khai thác, tốc độ tối đa cho phép là 80km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h.