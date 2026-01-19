Lào Cai: Một phụ nữ tử vong, bé gái bị vùi dưới đất được cứu sống

TPO - Sáng 19/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, các đơn vị chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ một trường hợp tử vong trên địa bàn.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, sáng 18/1, chị T.T.H (SN 1984, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) đi làm công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn. Đến chiều cùng ngày, chị H cùng con gái là cháu V.V.T (6 tuổi) xuống xã Xuân Ái để xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu, dự định mua về bán dịp Tết.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, không thấy chị H và con gái trở về, gia đình gọi điện không liên lạc được nên đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh cắt từ video.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai xác minh, tìm kiếm các nạn nhân. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, trong khi cháu bé không có mặt tại khu vực này.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến khoảng 1h30 ngày 19/1, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu bé bị vùi dưới đất. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe cháu bé đang dần hồi phục.

Nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính các cá nhân liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.