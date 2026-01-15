Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về án mạng ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm.

Theo đó, người bị xử phạt là hành chính là L.Q.Đ. (SN 1995, ngụ xã Phú Tân, Cà Mau), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm vào ngày 2/1.

z7432544041380-8e69887eb230578-6235-3270-1768451084.jpg
Người đăng thông tin sai sự thật tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm thuộc xã Cái Đôi Vàm. Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can H.A.K (16 tuổi, xã Cái Đôi Vàm) để điều tra 2 hành vi "giết người" và "hiếp dâm".

Tuy nhiên, ngày 3/1, L.Q.Đ. sau khi đi dự đám tang nạn nhân đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội vụ việc "liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt".

608853472-3472002556298182-5581409558691709200-n-6966.jpg
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kịp thời phát hiện, mời L.Q.Đ đến làm việc. Tại buổi làm việc, Đ thừa nhận nội dung bài viết do mình tự suy đoán, không có căn cứ, không kiểm chứng từ nguồn tin chính thống và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng quyết định xử phạt L.Q.Đ 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân.

Tân Lộc
#Cà Mau #tin sai sự thật #vụ án mạng #xử phạt #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục