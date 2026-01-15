Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN cần thúc đẩy kết nối số, đào tạo nhân lực số

TPO - Tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất các định hướng lớn trong hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực như thúc đẩy kết nối số, đào tạo nhân lực số, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc.

Sáng 15/1 tại Hà Nội diễn ra Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ”.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, chủ đề Hội nghị năm nay nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN, từ ưu tiên mở rộng hạ tầng kết nối sang khai thác trí tuệ, dữ liệu và giá trị gia tăng được tạo ra từ chính các kết nối đó. Ông cho rằng sự chuyển đổi này không chỉ là một lựa chọn mà là một bước phát triển tất yếu của thời đại số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm.

Ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, khách mời của chủ nhà Việt Nam chia sẻ về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu dự Hội nghị.

Thủ tướng đánh giá, ASEAN và thế giới đang trải qua những chuyển đổi mang tính căn bản, toàn diện, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, trong đó chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trở thành động lực tăng trưởng mới và dần khẳng định vị trí là trụ cột phát triển bền vững của thế giới nói chung, từng quốc gia nói riêng.

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Hội nghị năm nay "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ" - không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, mà còn khẳng định khát vọng kiến tạo một cộng đồng ASEAN số thông minh, liên kết sâu rộng, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số.

Nhìn lại gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN, Thủ tướng đánh giá ASEAN đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, tâm điểm tăng trưởng; là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với tổng quy mô GDP khoảng 3,7 nghìn tỷ USD; là thị trường nhiều tiềm năng với gần 700 triệu dân, trong đó hơn 60% là người trẻ, yêu thích công nghệ và sẵn sàng đổi mới sáng tạo.

Trong chuyển đổi số, ASEAN đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành Kế hoạch Tổng thể số ASEAN 2025 với nhiều bước tiến quan trọng. Kinh tế số năm 2025 có quy mô gần 300 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2020. Tỉ lệ người dân sử dụng Internet trên 75%; thanh toán số tăng trưởng hơn 50%/năm; thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

Theo Thủ tướng, mặc dù đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu. Cạnh tranh chiến lược về công nghệ, dữ liệu và không gian số ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Khoảng cách số giữa các quốc gia, giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, một bộ phận không nhỏ người dân chưa tiếp cận được các dịch vụ số thiết yếu.

Thể chế số chưa theo kịp thực tiễn, hạ tầng số thiếu đồng bộ, chưa hiện đại, thiếu hụt nhân lực số chất lượng cao đang trở thành rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số.

Nguy cơ về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, phản ứng nhanh và xử lý đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 vào sáng 15/1.

Để hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 phát triển năng động, tự cường và gắn kết, Thủ tướng nêu ba định hướng lớn, mang tính gợi mở để các bộ trưởng cùng thảo luận và cụ thể hóa trong các chương trình hợp tác.

Thứ nhất, tăng cường niềm tin số và xây dựng thể chế thích ứng. ASEAN cần thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm, được dẫn dắt bởi các chuẩn mực đạo đức và bảo vệ lợi ích hài hòa của mọi chủ thể. Triển khai thực chất Hướng dẫn của ASEAN về quản trị và đạo đức trí tuệ nhân tạo, từng bước vận hành hiệu quả Mạng lưới an toàn trí tuệ nhân tạo khu vực.

Đồng thời, ASEAN cần đẩy mạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế phối hợp về dữ liệu dùng chung, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng minh bạch, linh hoạt và có trách nhiệm.

Thứ hai, phát triển hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy kết nối số thông minh, đồng bộ, bền vững và tăng khả năng chống chịu, nhất là hệ thống cáp quang (biển và đất liền) và trung tâm dữ liệu. ASEAN cần sớm xúc tiến, hợp tác nghiên cứu và phát triển vệ tinh để phục vụ giám sát thiên tai, quản lý tài nguyên, cung cấp Internet cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo…

Đồng thời, sớm nghiên cứu xây dựng lưới điện ASEAN xanh, sạch và an toàn, đảm bảo nguồn năng lượng bền vững phục vụ cho hạ tầng số và kết nối số. ASEAN cần đẩy mạnh kết nối xuyên biên giới nơi dòng chảy dữ liệu chung và giao dịch số được lưu thông thông suốt, liền mạch như thanh toán số, thương mại điện tử, chữ ký số, định danh số.

Thứ ba, bảo đảm an ninh mạng và phát triển nhân lực số. ASEAN cần nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, tăng cường diễn tập chung và củng cố lòng tin để ứng phó kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng; đẩy mạnh hợp tác phòng chống lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng.

Tăng cường phát triển nhân lực số chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây... Đồng thời, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số toàn dân như "Phong trào bình dân học vụ số" của Việt Nam với phương châm "lấy con người làm trung tâm" và "không ai bị bỏ lại phía sau".

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng, sẵn sàng hợp tác với các nước, khu vực trên thế giới để có hợp tác đa tầng, đa lớp, bao trùm, toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực.