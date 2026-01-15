Ngoài khơi Philippines xuất hiện bão

TPO - Chiều nay (15/1), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế Nokaen. Bão rất ít khả năng đi vào Biển Đông.

Lúc 13h hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 09.9N- 128.9E, trên vùng biển phía đông của Philippines với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, so với trung bình nhiều năm việc bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 tới nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (16/1), bão Nokaen di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm, sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng bắc dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Ngoài khơi Philippines xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm 2026.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trên khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ tan ngay trên vùng biển phía đông của Philippines.

Trước đó, trong năm 2025, Biển Đông đã trải qua mùa bão kỷ lục với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, là năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất kể từ khi có số liệu quan trắc (năm 1961), vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2017 với 20 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Ngoài kỷ lục về số lượng bão/áp thấp nhiệt đới, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan như cơn bão số 1 (WUTIP) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm.

Bão số 9 (RAGASA) với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới cuối tháng 11, bắt nguồn từ cơn bão Senyar di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là hiện tượng chưa từng ghi nhận trong lịch sử. Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng có.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trái đất ấm lên, nguy cơ xuất hiện ngày càng nhiều các cơn bão dị thường, trái quy luật.