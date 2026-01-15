Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Đặng Thanh Sơn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 86, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn.

Trước đó, tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng thời, HĐND cũng bầu ông Đặng Thanh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 1/1/2026.

Ông Đặng Thanh Sơn sinh ngày 5/11/1980; quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Sơn có trình độ chuyên môn Thạc sĩ tiếng Anh, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ.

