Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Khánh Hòa đang đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đặt ra.

Chiều 15/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2025, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn khoảng 3 năm so với lộ trình được xác định tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

abien1.jpg
Ông Nguyễn Long Biên phát biểu kết luận tại buổi họp báo. Ảnh: L.H.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2025 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh kinh tế chung và tác động của thiên tai, tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Khánh Hòa đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,11%; thu ngân sách Nhà nước đạt mức tăng trưởng cao, vượt hơn 39% so với dự toán Trung ương giao và tăng trên 53% so với năm 2024.

Trong khi đó, công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh cấp phép cho 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 503 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp, khu công nghiệp và đô thị được triển khai, góp phần hình thành các trụ cột động lực tăng trưởng mới.

Khánh Hòa cũng chủ động xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có đề án khu thương mại tự do và các chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, nhằm tạo sức bật cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

btkh8.jpg
Khánh Hòa có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển. Trong ảnh là vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đẹp trên thế giới. Ảnh: L.H.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số với GRDP tăng 10 -11%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11-12%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên khẳng định, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2027 không chỉ là đích đến về mặt hành chính, mà còn là động lực để Khánh Hòa tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong thời gian tới.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #thành phố trung ương #kinh tế #đầu tư #GRDP #du lịch #Vân Phong #Nguyễn Long Biên

Xem thêm

Cùng chuyên mục