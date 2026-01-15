Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027

TPO - Tỉnh Khánh Hòa đang đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đặt ra.

Chiều 15/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2025, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn khoảng 3 năm so với lộ trình được xác định tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Long Biên phát biểu kết luận tại buổi họp báo. Ảnh: L.H.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2025 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh kinh tế chung và tác động của thiên tai, tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Khánh Hòa đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,11%; thu ngân sách Nhà nước đạt mức tăng trưởng cao, vượt hơn 39% so với dự toán Trung ương giao và tăng trên 53% so với năm 2024.

Trong khi đó, công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh cấp phép cho 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 503 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp, khu công nghiệp và đô thị được triển khai, góp phần hình thành các trụ cột động lực tăng trưởng mới.

Khánh Hòa cũng chủ động xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có đề án khu thương mại tự do và các chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, nhằm tạo sức bật cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Khánh Hòa có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển. Trong ảnh là vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đẹp trên thế giới. Ảnh: L.H.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số với GRDP tăng 10 -11%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11-12%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên khẳng định, mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2027 không chỉ là đích đến về mặt hành chính, mà còn là động lực để Khánh Hòa tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong thời gian tới.