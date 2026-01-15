Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

[CLIP] Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ qua Đồng Nai

TPO - Xe đầu kéo container khi lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Rất may tài xế đã kịp đỗ xe vào lề và rời khỏi phương tiện an toàn.

Clip Xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 51

Khoảng 13h ngày 15/1, xe đầu kéo container lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến địa bàn phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa xuất phát từ cabin xe, bùng phát và nhanh chóng bao trùm chiếc xe đầu kéo, cột khói đen bốc cao. Rất may tài xế đã kịp đỗ xe vào lề và nhanh chóng rời khỏi phương tiện an toàn.

cccc.png
Đầu xe container bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 51

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, phần cabin và đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn.

xe12.png
Đầu xe bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51 kéo dài hơn 2 km, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

