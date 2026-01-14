Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

[Clip] CSGT đưa người dân đến bệnh viện cấp cứu gây 'sốt' mạng xã hội

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghe tài xế ô tô đề nghị hỗ trợ đưa cụ ông sức khỏe suy kiệt đến bệnh viện, hai cán bộ CSGT đã lập tức điều khiển mô tô đặc chủng, bật còi đèn ưu tiên, đưa ô tô nhanh chóng di chuyển qua các tuyến đường đông đúc hướng đến cơ sở y tế... Vụ việc xảy ra vào tối 11/1 ở TPHCM.

Clip người dân cầu cứu và được CSGT kịp thời hỗ trợ.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 11/1, tổ công tác gồm Đại úy Cao Huỳnh Tuấn và Đại úy Ngô Văn Tân thuộc Trạm CSGT Tây Bắc – Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên đường thì phát hiện một ô tô bật đèn ưu tiên chạy phía trước. Tài xế ô tô sau đó tiếp cận tổ công tác, trình bày đang chở cụ ông sức khỏe suy kiệt và đề nghị CSGT hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện.

Ngay lập tức, hai cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng, bật còi đèn ưu tiên điều tiết giao thông để đoàn xe nhanh chóng di chuyển qua các tuyến đường đông đúc, hướng đến bệnh viện.

cc1.png
cc.png
Hình ảnh người dân cầu cứu và được CSGT hỗ trợ dẫn đường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của tài xế ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Nhiều bình luận bày tỏ cảm kích trước hành động kịp thời, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CSGT.

Việc CSGT dùng mô tô đặc chủng dẫn đường trong những tình huống khẩn cấp như trên từng được ghi nhận ở nhiều địa phương. Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa người bị nạn, người bệnh đi cấp cứu nhanh chóng, an toàn.

Nguyễn Dũng
#CSGT #cấp cứu #đưa đi bệnh viện #TPHCM #hành động nhân văn #đưa người đi bệnh viện #hỗ trợ khẩn cấp #hỗ trợ #giao thông #đồng đội

