Pháp luật

Google News

'Siêu anh hùng Marvel' bị CSGT TPHCM phạt hơn 12 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool (Marvel) điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Gò Vấp (TPHCM).

Trước đó vào ngày 12/1, qua phản ánh của người dân, lực lượng CSGT phát hiện hình ảnh một người mặc trang phục che kín từ đầu đến chân, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường Lê Lợi (phường Gò Vấp), biển số xe cũng bị che khuất.

Clip người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Công an phường làm rõ vụ việc.

Chiều cùng ngày, người điều khiển phương tiện đã được mời đến trụ sở làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn biển số bị che lấp và không có giấy phép lái xe, với tổng mức phạt 12,5 triệu đồng.

4467070146019535561-6273.jpg
41a30608239facc1f58e-5730.jpg
Hình ảnh thanh niên hóa trang nhân vật siêu anh hùng vi phạm nhiều lỗi giao thông.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng cũng lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt về các lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và không thực hiện đúng quy định về biển số, với tổng mức phạt 9,9 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT, vụ việc trên không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đơn lẻ mà còn phản ánh một bộ phận người trẻ chạy theo trào lưu thể hiện bản thân bằng những hành vi phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung, khẳng định nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ cho bất kỳ hành vi “biểu diễn” nào gây nguy hiểm trên đường phố.

Nguyễn Dũng
