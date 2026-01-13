Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm tử vong bạn của mẹ

Hồ Nam
TPO - Bực tức vì mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, một đối tượng ở Đắk Lắk đã dùng dao đâm vào cổ người đàn ông là bạn của mẹ, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h55 ngày 12/1, Khôi đang ngồi chơi trước hiên nhà tại phường Tuy Hòa thì ông Ng. N. T. (SN 1964, trú xã Tuy An Nam, một người bạn của mẹ) đến chơi.

f8bcb8dd3a41b51fec50.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Khôi.

Tại đây, giữa Khôi và ông T. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong cơn bực tức, Khôi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ ông T. Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ông T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an phường Tuy Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí và lấy lời khai các nhân chứng.

Đối tượng Khôi nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
