Pháp luật

Giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh bị bắt

Hoài Nam
TPO - Do có sai phạm liên quan đến việc sử dụng ngân sách, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của vận động viên, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thu Hường, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Văn Hoài, nhân viên kế toán của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo cơ quan công an, qua công tác bảo đảm An ninh trên lĩnh vực Thể dục Thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất xử lý theo pháp luật.

Hoài Nam
