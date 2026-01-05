Bắt giữ tài xế vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu

TPO - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc.

Chiều 5/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Tài xế và tang vật của vụ bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 4/1, tại Km 763+200 QL1A, đoạn qua thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89C-053.25 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện do tài xế Lâm Ngọc Hoa (SN 1982, trú thôn Mỹ Trang, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 12.500 bao thuốc lá nhãn hiệu “JET FILTER KINGS CIGARETTES”. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lâm Ngọc Hoa về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, đồng thời niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.