Lập hợp đồng 'khống' để buôn lậu hơn 9 tấn dê qua biên giới

TPO - Do không làm thủ tục nhập khẩu hợp pháp, Lê Văn Nguyên đã lập hợp đồng mua bán “khống” và thuê người vận chuyển trái phép 470 con dê từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hành vi buôn lậu gia súc trị giá gần 1 tỷ đồng đã khiến các bị cáo phải hầu tòa và nhận án tù.

Ngày 6/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1995, trú xã Lương Sơn, Nghệ An) về tội “Buôn lậu” và bị cáo Lỳ Tồng Cải (SN 1971, trú xã Nậm Cắn, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 5/2025, Nguyên sang Lào gặp một người đàn ông tên Hiếu (quốc tịch Việt Nam, đang làm ăn tại Lào) để nhờ tìm mua dê với số lượng lớn. Trong khoảng hai tháng, Hiếu đã thuê người bản địa gom đủ số dê theo yêu cầu.

Ngày 13/7, Nguyên thuê Lỳ Tồng Cải vận chuyển số dê từ Lào về Việt Nam với giá 70.000 đồng/con. Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyên còn yêu cầu Cải lập hợp đồng mua bán nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số gia súc khi bị kiểm tra. Sau đó, Cải thuê một số người Lào dắt dê theo các khe suối, đường mòn dọc tuyến biên giới hai nước để đưa vào Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 16/7, sau khi tập kết dê tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Nguyên cho người đưa số dê này lên xe bán tải để vận chuyển về nhà. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra hai xe chở dê.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyên không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc 470 con dê, không có thủ tục kê khai hải quan và không có giấy kiểm dịch theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Nguyên đã buôn lậu 470 con dê với tổng khối lượng hơn 9 tấn, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã bỏ ra khoảng 1,3 triệu bạt Thái Lan để mua dê từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời. Do không biết thủ tục nhập khẩu và lo ngại gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển, Nguyên đã chọn con đường vận chuyển trái phép qua biên giới.

Còn bị cáo Cải khai nhận, vì hám lợi số tiền công hơn 30 triệu đồng nên đã tham gia vận chuyển số dê trên.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo...

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nguyên 3 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Lỳ Tồng Cải 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.