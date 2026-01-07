Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lãnh án 12 năm tù vì bốc đồng 'rửa hận' cho bạn nhậu

Tân Châu
TPO - Sau khi gây án khiến nạn nhân bị thương tật lên tới 86%, Hiền bỏ trốn, bị Công an TPHCM truy nã. Ngày 27/11/2024, bị cáo này bị bắt tại TP Phú Quốc trong một vụ án ma túy và được bàn giao xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 7/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với Dương Văn Hiền (SN 1994, cư trú huyện An Phú cũ, tỉnh An Giang) - bị cáo trong vụ án “Giết người” xảy ra tại quận Bình Tân cũ, TPHCM.

z7405683594007-ba33e3b73999bdffcd9cad186dac7ff4-5051.jpg
Dương Văn Hiền tại phòng xử án sáng 7/1. Ảnh: Tân Châu

HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hiền 12 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp với mức án 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do TAND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên trước đó, bị cáo Hiền phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù.

HĐXX nhận định, bị cáo Hiền không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ gồm: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TPHCM giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo này cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người khác. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiền từ 12 đến 14 năm tù.

Liên quan vụ án, trước đó, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử, tại bản án số 117/2024/HSST, HĐXX đã tuyên phạt Trần Việt Đan 14 năm tù, Đỗ Văn Trúc 12 năm tù về tội "Giết người".

z7405683592088-86117b86717dada2e7becc15b0478004-646.jpg
Dẫn giải bị cáo Dương Văn Hiền về trại giam sau phiên tòa sáng 7/1. Ảnh: Tân Châu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 14/1/2022, Dương Văn Hiền cùng Trần Việt Đan đang ngồi uống rượu bia trước một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân (cũ), thì gặp Đỗ Văn Trúc. Trong lúc uống bia, Đan kể việc mình bị Lê Trung Hiếu (còn gọi là Hiếu “Rồng”) đe dọa đánh, nên nhờ Hiền và Trúc đi tìm Hiếu để “nói chuyện”. Khi Trúc phát hiện Hiếu “Rồng” đang ngồi đánh bài trước tiệm tạp hóa bèn gọi điện báo cho Hiền. Hiền lập tức điều khiển xe mô tô chở Đan đến. Tại đây đã xảy ra ẩu đả khiến Hiếu bị thương tích 86%.

Sau khi gây án, Hiền rời khỏi hiện trường và bỏ trốn và đến ngày 25/8/2023 thì bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã. Ngày 27/11/2024, Hiền bị bắt giữ tại TP Phú Quốc trong một vụ án ma túy và được bàn giao xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo Dương Văn Hiền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tân Châu
#Dương Văn Hiền #Giết người #Xét xử #Tuyên án

