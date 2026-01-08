Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ chủ quán thoát nạn nhờ hô ‘vàng giả’ khi bị cướp kề dao vào cổ

Hương Chi
TPO - Chủ quán nước bất ngờ bị khách nam kề dao vào cổ, cướp sợi dây chuyền. Tuy nhiên, khi nghe hô vàng giả, tên cướp trả lại cho nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 8/1, Công an phường Bình Dương phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ được nghi can vụ cướp dây chuyền của nữ chủ quán nước mía vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng để điều tra làm rõ, danh tính người này chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6/1, tại quán nước mía đầu đường Phú Chánh 39, khu phố Phú Trung, phường Bình Dương của bà L.T.K.T. (SN 1974) có một khách nam đội nón đen, áo khoác xanh đến uống nước mía.

Lợi dụng lúc quán vắng người, đối tượng dùng dao kề vào cổ nạn nhân và giật sợi chuyền vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng).

Nạn nhân nhanh trí hô “vàng giả” nên đối tượng bỏ lại sợi dây chuyền và tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an phường Bình Dương đã triển khai lực lượng đến hiện trường, trích xuất camera khu vực, ghi lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để truy xét.

Đến nay, đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Bình Dương cho biết, việc nhanh chóng xác định và bắt giữ được nghi can có sự trợ giúp rất lớn từ hệ thống camera an ninh. Do đó, cơ quan công an khuyến khích người dân chủ động trang bị camera để kịp thời phát hiện sự cố hoặc đối tượng phạm tội.

Hương Chi
