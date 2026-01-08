Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một phút bốc đồng, mất luôn xe máy

Sau khi bốc đầu xe và đăng tải lên mạng xã hội, thanh niên ở TPHCM bị CSGT tịch thu xe, phạt tiền.

Ngày 7/1, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Đội CSGT Hàng Xanh làm việc với thanh niên bốc đầu xe.
Đội CSGT Hàng Xanh làm việc với thanh niên bốc đầu xe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy trên đường Dương Quảng Hàm, hướng đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng.

Đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, người này nẹt ga, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh với tốc độ cao trong khoảng 10 m.

Sau khi bị công an mời làm việc, thanh niên thừa nhận sử dụng xe máy chạy bằng một bánh và được bạn quay phim lại. Người bạn đăng trên trang Tiktok cá nhân với mục đích để chơi và khoe với bạn bè.

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó lập biên bản vi phạm hành chính hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh”, “không có giấy phép lái xe” đối với thanh niên bốc đầu. Ngoài xe, CSGT cũng tịch thu xe và phạt tiền 7 triệu đồng đối với người vi phạm.

Thanh niên bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm.
Thanh niên bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm.
