Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ nghi bị tưới xăng, phóng hỏa đến tử vong

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông N.M.N bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D rồi châm lửa đốt.

Sáng 7/1, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ cháy tại phường Long Hoa.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1, Công an phường Long Hoa tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại một căn nhà trên đường số 13, khu phố Trường Đức. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông N.M.N (57 tuổi; ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N. và bà D. đều bị bỏng nặng, được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, hai người nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân độ III, bệnh viện đã nhanh chóng chuyển lên tuyến trên nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.