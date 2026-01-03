Xe giường nằm cháy trên cao tốc Bắc Nam, một hành khách tử vong

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam, xe khách chở hơn 10 người bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn đã khiến 1 hành khách trên xe tử vong.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 23h40’ ngày 2/1 tại km442+900 cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An).

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe khách.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, xe ô tô khách mang BKS: 38H - 049.20 do ông Hoàng Đình Đ. (SN 1974, trú xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Khi đi đến phía Nam hầm Thần Vũ, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện vụ cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe mở cửa để hơn 10 hành khách thoát xuống, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Chiếc xe khách trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Cảnh sát Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt tại hiện trường dập lửa. Sau khoảng một giờ đồng hồ chữa cháy, vụ hỏa hoạn được khống chế, tuy nhiên xe giường nằm đã bị thiêu rụi trơ khung.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam hành khách. Vụ hỏa hoạn cũng đã khiến chiếc xe khách trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không phát hiện bất thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.