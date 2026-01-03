Thủ tướng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công dự án xong không triển khai thực hiện

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng

Công điện nêu, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình lớn, với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó có cả các dự án do tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6%), nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,4%).

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ.

Năm 2025 đã khánh thành, khởi công 564 công trình, dự án, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, cần kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể.

Trong đó, đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1/2026).

Rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng.

Thủ tướng lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

Đối với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án; không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho.