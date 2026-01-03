Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam Bộ sắp đón triều cường đỉnh điểm

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ ngày 3-6/1, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường dâng cao, đỉnh điểm là vào đêm 3/1 và ngày 4/1. Nhiều khu vực trũng thấp có thể bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm nay (3/1), triều cường đã dâng cao tại khu vực ven biển Nam Bộ. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,14m vào lúc 23h45 ngày 2/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối ngày 3/1 đến ngày 4/1, triều cường tiếp tục dâng cao ở ven biển Nam Bộ, từ TPHCM đến Cà Mau.

trieu-cuong-2.jpg
Nam Bộ tiếp tục đón triều cường đến ngày 6/1.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 15-17h và 00-3h với mực nước lớn có thể đạt từ 4,15-4,25m. Đây cũng là thời gian triều cường đạt đỉnh cao nhất. Toàn bộ khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao vùng ven biển từ TPHCM đến Cà Mau có thể bị ngập úng.

Nhận định xa hơn, trong hai ngày 5-6/1, triều cường tiếp tục xuất hiện ở ven biển Nam Bộ, tuy nhiên đỉnh triều có xu hướng xuống chậm với độ cao nước lớn từ khoảng 4,1-4,2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực ven biển phía đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong ngày 6/1, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#triều cường #Nam Bộ #ngập lụt #thời tiết #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục