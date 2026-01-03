Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa

Nguyễn Hoài
TPO - Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc có thể kéo dài ít nhất chục ngày, thậm chí dài hơn nữa. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển ngày cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét, nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ so với hôm nay. Vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại.

Miền Bắc rét kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 19-21 độ.

Hà Tĩnh đến Huế ngày hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ tiếp tục nhiều mây, có mưa rải rác, Hà Tĩnh đến Huế trời rét, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông se lạnh về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, ít mưa.

Nguyễn Hoài
