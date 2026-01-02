Hà Nội công bố 69 vi phạm phòng cháy có mức phạt cao hơn cả nước

TPO - 69 hành vi vi phạm quy định phòng cháy sẽ bị phạt hành chính cao hơn mức chung của cả nước, trong đó 34 hành vi bị phạt gấp đôi.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành danh mục 69 hành vi vi phạm quy định phòng cháy sẽ bị phạt hành chính cao hơn mức chung của cả nước, trong đó 34 hành vi bị phạt gấp đôi. Các hành vi vi phạm này đã được quy định tại Nghị quyết 76/2025 của HĐND TP Hà Nội.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Qua đó, Hà Nội giao UBND các xã, phường kiểm tra an toàn PCCC đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tổ chức quản lý đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố; chủ động về ngân sách để đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH; trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Một vụ cháy kho xưởng tại Hà Nội

DANH MỤC 69 HÀNH VI VI PHẠM PCCC CÓ MỨC XỬ PHẠT CAO HƠN CẢ NƯỚC TẠI TP HÀ NỘI: