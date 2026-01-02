Hà Nội công bố 69 vi phạm phòng cháy có mức phạt cao hơn cả nước

UBND TP Hà Nội vừa ban hành danh mục 69 hành vi vi phạm quy định phòng cháy sẽ bị phạt hành chính cao hơn mức chung của cả nước, trong đó 34 hành vi bị phạt gấp đôi. Các hành vi vi phạm này đã được quy định tại Nghị quyết 76/2025 của HĐND TP Hà Nội.
Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Qua đó, Hà Nội giao UBND các xã, phường kiểm tra an toàn PCCC đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tổ chức quản lý đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố; chủ động về ngân sách để đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH; trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.
DANH MỤC 69 HÀNH VI VI PHẠM PCCC CÓ MỨC XỬ PHẠT CAO HƠN CẢ NƯỚC TẠI TP HÀ NỘI:
- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng quy định tại Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hằng năm cho đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được niêm yết.
- Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành hoặc không niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm số người theo quy định.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi cơ quan, tổ chức hoạt động trong cơ sở không cử người tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.
- Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có dưới 20 người thường xuyên làm việc.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.
- Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành.
- Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại văn bản kiến nghị để cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy định kỳ.
- Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc đình chỉ hoạt động có thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền.
- Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
- Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị điện phòng nổ đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp hoặc bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng theo quy định.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản hoặc sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ có chỉ số nguy hiểm cháy, nổ vượt quá giới hạn dưới của giới hạn nồng độ bắt cháy.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi san, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi san, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ sang thiết bị chứa không đúng chủng loại hoặc không phù hợp với loại chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp, bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không bảo đảm an toàn phòng cháy.
- Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy của phương tiện giao thông khi vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không được phép trên cùng một phương tiện giao thông.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện giao thông vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy khi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện giao thông.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy cho thiết bị, đường ống chuyển chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm an toàn phòng cháy.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình trong quá trình sử dụng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi Hoán cải phương tiện giao thông trong quá trình sử dụng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc sản xuất, lắp ráp, đóng mới phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành.
- Phạt tiền từ 32.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy.
- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ.
- Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 10.500.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành.
- Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị báo cháy độc lập đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống báo cháy đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy không bảo đảm nội dung theo quy định.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định.
- Phạt tiền từ 4.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới không bảo đảm nội dung theo quy định.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống thông gió thoát khói không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói không bảo đảm theo quy định.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 37.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì thông gió tự nhiên hoặc không duy trì hệ thống thông gió thoát khói đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 37.500.000 đồng đối với hành vi không duy trì hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 36.000.000 đồng đến 48.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì giải pháp thông gió cho khu vực sản xuất, bảo quản, kinh doanh, sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt.
- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi lắp gương trên đường thoát nạn.
- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng đối với hành vi cửa đi trên lối ra thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn.
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi để vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác không bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy.
- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ.
- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt ống dẫn khí cháy, chất lỏng cháy tại khu vực không được phép hoặc không bảo đảm an toàn phòng cháy.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các nhà và công trình.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bộ phận ngăn cháy, trừ hành vi quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 106/2025/NĐ-CP.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm hoặc bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy cơ giới.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi cố ý báo cháy giả.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 22.500.000 đồng đối với hành vi không báo cháy.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy thực hiện chữa cháy.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng việc tham gia chữa cháy để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.