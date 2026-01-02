Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 2/1, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

a6.jpg
Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận vào chiều 2/1, các đội CSGT đường bộ đã đồng loạt triển khai lực lượng, tổ chức kiểm soát tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm.

a3.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.
a1.jpg
Người đi xe đạp kiểm tra nồng độ cồn.

Tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng trăm tài xế ô tô, xe máy, xe đạp.

Điển hình, tổ công tác phát hiện ông N.C.T (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn theo hướng Nguyễn Đình Chiểu - Đại Cồ Việt đã dừng kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm ở mức 0.298 mg/L khí thở.

a2.jpg
Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Còn ông N.T.T (trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức dưới 0.25 mg/L khí thở. Nam tài xế trình bày, buổi trưa có uống chén rượu thuốc trong bữa cơm. "Tôi uống lúc 12h, sau vài tiếng tưởng đã hết nồng độ cồn nên mới lấy xe đi có việc. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - ông T. cho biết.

a4.jpg
a5.jpg
Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 2 trường hợp tài xế xe máy vi phạm mức trên 0.4 mg/L khí thở; 1 trường hợp người đi xe đạp vi phạm mức 0,25 - 0,4 mg/L khí thở.

a8.jpg
Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường làm nhiệm vụ.
a7.jpg
Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, qua công tác kiểm tra, trưa 2/1 (tính đến 15h30) kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được duy trì thường xuyên với tinh thần quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan chức năng nhận định, trong các dịp lễ, Tết, một số người dân có thói quen sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do đó khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Thanh Hà
#Kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nội #Xử lý vi phạm giao thông dịp Tết #Phòng CSGT tăng cường tuần tra #Nguy cơ tai nạn do rượu bia #Chống vi phạm nồng độ cồn trong giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục