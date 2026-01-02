Bộ Công an gửi thư khen Công an Nghệ An sau chiến công triệt phá đường dây sản xuất súng quy mô lớn

TPO - Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Nghệ An vì lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá đường dây mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 42 đối tượng, thu giữ 88 khẩu súng và gần 30.000 viên đạn.

Sáng 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen, biểu dương thành tích trong phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Theo báo cáo, thời gian qua Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 42 đối tượng, thu 88 khẩu súng các loại, gần 30.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước tới nay.

Thư khen của Bộ Công an khẳng định đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiến công này là điển hình cho phương châm “tích cực phòng ngừa”, “chủ động tấn công”, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn phát sinh tội phạm. Kết quả điều tra, khám phá vụ án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia phá án; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng. Cơ quan điều tra xác định đường dây do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, phân công vai trò cụ thể trong các khâu chế tạo, mua bán vũ khí.

Từ ngày 15 đến 24/12/2025, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trên cả nước đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 64 khẩu súng quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 28.720 viên đạn quân dụng, hơn 1.200 viên đạn bi, đạn cao su và nhiều vật chứng khác.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.