‘Hiệp sĩ’ mạng Huỳnh Cao Cường cũng là thành viên đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng giải cứu người từ Campuchia

TPO - Tự xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ giải cứu” người Việt mắc kẹt tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Huỳnh Cao Cường thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho thấy, phía sau những clip “giải cứu nghẹt thở” là một kịch bản trục lợi được dàn dựng tinh vi, nhắm vào sự tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị giam giữ ở nước ngoài.

Trong quá trình giải cứu các nạn nhân và bóc gỡ từng “mắt xích” của đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép liên quan đến các ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, trong đó có hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Công an TP.HCM tiếp tục tiếp nhận đơn trình báo của thân nhân một nạn nhân đang bị giam giữ tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng liên quan đường dây cưỡng đoạt giải cứu xuyên biên giới bị bắt.

Để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã phải chuyển một khoản tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Ngày 21/10/2025, lực lượng chức năng phát hiện, mời các đối tượng liên quan về làm việc khi chúng đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực quận 1 và quận 7 (cũ).

Quá trình điều tra xác định Trần Văn Chương giữ vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép. Mặc dù biết rõ các cá nhân được vận chuyển không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo đưa đón các đối tượng về TP.HCM.

Kịch bản 'giải cứu'

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện thêm một đối tượng đặc biệt nguy hiểm là Huỳnh Cao Cường – kẻ núp bóng danh nghĩa “hiệp sĩ giải cứu nạn nhân”. Trên mạng xã hội, Cường xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp các nạn nhân bị lừa sang Campuchia, thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh “giải cứu nghẹt thở” trên TikTok, Facebook với tên gọi “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số” nhằm tạo lòng tin với các gia đình đang tuyệt vọng tìm cách cứu người thân.

Cường xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp các nạn nhân bị lừa sang Campuchia trên MXH để tạo lòng tin.

Thực chất, các hoạt động “giải cứu” của Cường là một hình thức kinh doanh trên nỗi đau của nạn nhân. Khi người nhà liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh, căn cước công dân của nạn nhân rồi móc nối với các đối tượng tại Campuchia để thương lượng tiền chuộc.

Theo tài liệu điều tra, trong khi phía bên kia biên giới đưa ra mức giá từ 185–240 triệu đồng, Cường báo lại với gia đình nạn nhân số tiền từ 280–400 triệu đồng, chiếm đoạt khoản chênh lệch rất lớn để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại ở vai trò môi giới, Huỳnh Cao Cường còn trực tiếp điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Đối tượng chỉ đạo đàn em thuê xe ô tô lên khu vực Mộc Bài (Tây Ninh), đưa người vượt biên trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Sau khi về Việt Nam, các nạn nhân được đưa về tập kết tại quán ăn Cường 79 (TP.HCM) – nơi được xác định là “đại bản doanh” của Cường. Chỉ khi gia đình nạn nhân chuyển đủ tiền, Cường mới bàn giao người.

Huỳnh Cao Cường tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với thủ đoạn tương tự, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, gồm các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản, cùng các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ theo quy định.