Đối tượng trộm nhiều máy tính ở ký túc xá TPHCM sa lưới

TPO - Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá, Đ. đã đột nhập và trộm 5 máy tính xách tay của sinh viên. Tuy nhiên, khi Đ. chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Ngày 1/1, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM thông tin về vụ việc trên. Theo đó, ngày 26/12/2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận tin báo tố giác của Ban Quản lý Ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM về việc 5 sinh viên bị mất trộm 5 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 69 triệu đồng.

Đ. cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 6 giờ, lực lượng Công an đã xác định và mời đối tượng T.P.Đ (sinh năm 1996) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng có hiểu biết về khu vực, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, T.P.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an tra trả máy tính cho sinh viên bị mất trộm.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Mỹ đã thu hồi đầy đủ 5 máy tính xách tay và kịp thời trao trả cho các sinh viên bị hại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Tân Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân, sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa phòng cẩn thận, không để tài sản có giá trị tại nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xử lý.