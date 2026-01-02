Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đối tượng trộm nhiều máy tính ở ký túc xá TPHCM sa lưới

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá, Đ. đã đột nhập và trộm 5 máy tính xách tay của sinh viên. Tuy nhiên, khi Đ. chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Ngày 1/1, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM thông tin về vụ việc trên. Theo đó, ngày 26/12/2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận tin báo tố giác của Ban Quản lý Ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM về việc 5 sinh viên bị mất trộm 5 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 69 triệu đồng.

607974207-122140677375021570-8224353347952304649-n.jpg
Đ. cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 6 giờ, lực lượng Công an đã xác định và mời đối tượng T.P.Đ (sinh năm 1996) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng có hiểu biết về khu vực, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, T.P.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

605500528-122140683447021570-5133946091692054679-n.jpg
Công an tra trả máy tính cho sinh viên bị mất trộm.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Mỹ đã thu hồi đầy đủ 5 máy tính xách tay và kịp thời trao trả cho các sinh viên bị hại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Tân Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân, sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa phòng cẩn thận, không để tài sản có giá trị tại nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Nguyễn Dũng
#trộm cắp #ký túc xá #TPHCM #công an #bắt giữ #tội phạm #máy tính #tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục