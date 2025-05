Sơ kết chuyên án triệt phá đường dây ma tuý có sử dụng vũ khí quân dụng

Chiều 15/5/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí quân dụng. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, đã bắt giữ, khởi tố đối với 17 đối tượng về 06 tội danh và thu giữ lượng lớn vật chứng gồm: 38 bánh heroin, 06 ô tô, 03 khẩu súng, 154 viên đạn, 01 quả lựu đạn, 10 kíp nổ...

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các địa phương đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tác chiến kịp thời; qua đó trong thời gian ngắn (hơn 24 giờ) đã bắt giữ được 03 đối tượng bỏ trốn; đã truy bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trình bày báo cáo quá trình đấu tranh chuyên án.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về kết quả công tác đấu tranh chuyên án đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tích cực trong xã hội về sự anh dũng hy sinh của Liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải nói riêng và lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với tội phạm về ma túy nói chung.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh chuyên án, truy bắt các đối tượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về các nhiệm vụ tiếp theo đối với chuyên án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, tiến hành các hoạt động điều tra vụ án theo quy định để điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan vụ án…

Đối với công tác phòng, chống ma túy thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương ban hành các chỉ đạo trong công tác phòng, chống ma túy, trước mắt là triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Công an để huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện để thực hiện có hiệu quả Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2025) tới đây…

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng các cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích trong đấu tranh chuyên án.

