Bất ngờ: 'Nghiện' cờ bạc là bệnh rối loạn tâm thần, tương tự như nghiện rượu hay ma túy

Khi cờ bạc 'nuốt chửng' cuộc sống: Câu chuyện nơi bệnh phòng Để hiểu rõ hơn về cách rối loạn này ảnh hưởng đến cuộc sống, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Trần N.H. (34 tuổi). Từng là sinh viên xuất sắc, có công việc ổn định ở công ty nước ngoài, cuộc đời anh bắt đầu chệch hướng khi thói quen cá độ bóng đá thời sinh viên dần biến thành thói quen không thể thoát ra được. Sau khi mất việc, anh chìm sâu vào cờ bạc online, nợ hàng tỷ đồng, vợ ly hôn, con cái xa cách. Dù ý thức được hậu quả, anh vẫn không thể dừng lại, như thể có một sợi dây vô hình kéo anh vào vòng xoáy. Triệu chứng điển hình: - Mất kiểm soát: Đánh bạc liên tục, vay nợ, nói dối gia đình. - Khủng hoảng tinh thần: Trầm cảm, lo âu, mất ngủ, sụt 10kg chỉ trong 6 tháng. - Bệnh lý đi kèm: Basedow (rối loạn tuyến giáp) khiến triệu chứng tâm lý thêm trầm trọng. Anh H. được chẩn đoán Đánh bạc bệnh lý (mã chẩn doán theo ICD 10) kết hợp trầm cảm và lo âu. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, anh bắt đầu hành trình hồi phục với: - Liệu pháp tâm lý: Điều chỉnh nhận thức sai lệch về cờ bạc, xây dựng kỹ năng đối mặt với căng thẳng. - Thuốc hỗ trợ: Kiểm soát lo âu và trầm cảm, cải thiện giấc ngủ. - Hỗ trợ gia đình: Người thân học cách thấu hiểu, tránh xung đột, tạo môi trường lành mạnh. Sau 3 tháng, anh H. dần lấy lại cân bằng, tìm công việc mới và hàn gắn với con trai. Câu chuyện của anh không chỉ là minh chứng cho sự nguy hiểm của nghiện cờ bạc, mà còn cho thấy: Điều trị kịp thời có thể thay đổi cuộc đời. Vì sao rối loạn cờ bạc trở thành 'cơn nghiện' khó cưỡng? Rối loạn cờ bạc không đơn thuần là ham muốn tiền bạc. BSCK II. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã "vén bức màn bí ẩn" đằng sau cơ chế gây nghiện. Theo bác sĩ Bảo Ngọc, có 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến "cơn nghiện cờ bạc": - Yếu tố đầu tiên phải kể đến việc não bộ bị "đánh lừa". Khi đánh bạc, não tiết dopamine (chất tạo cảm giác phấn khích), khiến người chơi phụ thuộc vào cảm giác này như một liều "thuốc" tinh thần. - Yếu tố thứ hai là các áp lực tâm lý: Căng thẳng, trầm cảm, cô đơn biến cờ bạc thành "cửa thoát" tạm thời. - Yếu tố thứ ba là do di truyền và môi trường. Người có người thân rối loạn cờ bạc hoặc sống trong môi trường cờ bạc dễ mắc bệnh. Thống kê cho thấy: - 70% người rối loạn cờ bạc có rối loạn tâm thần đi kèm (trầm cảm, lo âu). - 60% mắc đồng thời nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. Giải pháp điều trị: Kết hợp giữa y học và tình thương Điều trị rối loạn cờ bạc không chỉ là cai nghiện hành vi, mà còn là chữa lành tổn thương tinh thần. Theo BSCKII. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai: dưới đây là những phương pháp hiệu quả: Thứ nhất: Liệu pháp tâm lý - Nhận thức - Hành vi (CBT): Giúp người bệnh nhận diện suy nghĩ sai lệch ("Mình sẽ gỡ gạc được"), thay thế bằng hành vi tích cực. - Nhóm hỗ trợ: Chương trình "Người đánh bạc ẩn danh" tạo không gian chia sẻ, xóa bỏ cảm giác cô độc. Thứ hai: Thuốc - Thuốc chống trầm cảm, giảm lo âu giúp ổn định tâm trạng. - Thuốc ức chế dopamine (trong trường hợp nghiêm trọng). Thứ ba là vai trò không thể thiếu của gia đình: - Tránh chỉ trích, đổ lỗi. Thay vào đó, đồng hành cùng người bệnh trong từng bước trị liệu. - Quản lý tài chính, hạn chế tiếp cận nguồn tiền. Đừng chần chờ - Hãy hành động ngay! Nếu bạn hoặc người thân có một trong các dấu hiệu sau, hãy tìm sự giúp đỡ ngay hôm nay: 1. Đánh bạc với số tiền ngày càng lớn. 2. Bồn chồn, cáu gắt khi không được chơi 3. Nói dối để che giấu thói quen. 4. Dùng cờ bạc để xoa dịu buồn chán. 5. Đánh mất công việc, mối quan hệ vì cờ bạc. BSCKII. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc gửi thông điệp đến cộng đồng: Nghiện cờ bạc không phải tội lỗi. Điều trị sớm là chìa khóa giúp người bệnh tái hòa nhập cuộc sống, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc. Hãy mạnh dạn bước ra ánh sáng - bạn không đơn độc trên hành trình này! Khi bạn hoặc người thân của bạn mắc "nghiện cờ bạc" và có một trong số các dấu hiệu trên, đừng chần chờ, hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa sức khỏe tâm thần để được các nhân viên y tế thăm khám, đánh giá và hỗ trợ điều trị khỏi "cơn nghiện" gây tán gia bại sản, gia đình ly tán nhé.