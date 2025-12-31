Câu chuyện cuối năm: Yêu thương ở lại

TPO - Khi một gia đình chấp nhận nỗi đau riêng mình, nhiều gia đình khác được giữ lại niềm hạnh phúc trọn vẹn. Đó chính là sự bất tử đẹp đẽ nhất của con người, bất tử trong sự sống của người khác, bất tử trong những điều ý nghĩa mà mình để lại cho đời.

Hành trình thầm lặng

Chúng tôi muốn kể một câu chuyện thấm đẫm yêu thương trong những ngày cuối năm, khi mọi người đang tất bật đón năm mới. Câu chuyện ấm áp về những con người xa lạ, kết nối với nhau bởi nghĩa đồng bào...

Đêm cuối năm, khi thành phố phương Nam còn vương ánh đèn và hơi ấm của những cuộc sum vầy, một hành trình thầm lặng bắt đầu hành trình nối dài sự sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng chết não, tối 30/12, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lập tức lên đường. Không do dự, không chờ đợi. Họ có mặt tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh) trong đêm, mang theo kinh nghiệm, trách nhiệm và cả niềm tin mong manh rằng giữa ranh giới sinh - tử, vẫn còn cơ hội cho sự hồi sinh.

Người hiến là một người đàn ông 51 tuổi. Sau tất cả những nỗ lực cứu chữa tận cùng của y học, ông được chẩn đoán chết não. Nỗi đau mất mát còn chưa kịp lắng xuống, nhưng trong khoảnh khắc khó khăn nhất, gia đình anh đã đưa ra một quyết định quan trọng - đồng ý hiến mô, tạng của người thân để cứu sống những con người khác đang chờ đợi từng nhịp thở. Sự ra đi của một người đã hóa thành hi vọng cho nhiều phận người khác. Một nghĩa cử lặng thầm mà cao cả, như ngọn lửa ấm được truyền đi trong đêm đông cuối năm.

Các bác sĩ thực hiện lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não

02 giờ sáng ngày 31/12, ca lấy đa tạng bắt đầu. Phòng mổ sáng đèn. Thời gian được tính bằng từng phút, từng giây. 05 giờ 30, gan được lấy ra.

Ngay sau đó, các thầy thuốc quân y khẩn trương vận chuyển tạng gan ra Hà Nội, về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ở đó, một người phụ nữ 43 tuổi đang chờ đợi. Chị mang trong mình căn bệnh xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, từng nhiều lần đối mặt với tử thần vì giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, đã trải qua những ca phẫu thuật và can thiệp kéo dài suốt gần ba thập kỉ. Cơ thể chị mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn le lói hi vọng được sống, được ở lại với gia đình thêm một mùa xuân nữa.

Hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương, chính xác và căng thẳng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse trắng. Không khí phòng mổ đặc quánh sự tập trung. Và rồi, ca ghép gan thành công. Khi nhịp sinh tồn ổn định, sự sống chính thức được nối dài. Người bệnh được chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu, mở ra một chương mới cho cuộc đời tưởng chừng đã khép lại.

Thành công ấy không chỉ là dấu mốc chuyên môn của y học hiện đại. Đó là món quà vô giá của sự sống, là niềm vui vỡ òa trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Từ sự hi sinh thầm lặng của một gia đình, từ đôi tay tận tụy và trí tuệ của những người thầy thuốc quân y, một mùa xuân trọn vẹn đã kịp về với người bệnh và những người thân yêu của họ.

Ghép gan cho người phụ nữ 43 tuổi.

Với bác sĩ quân y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hạnh phúc của người bệnh chính là hạnh phúc của chính mình. Được chứng kiến người bệnh vượt qua ranh giới sinh - tử, trở về với đời thường, đó là phần thưởng lớn nhất. Chính điều ấy trở thành động lực để họ luôn sẵn sàng lên đường, bất kể đêm hay ngày, lễ hay Tết, kể cả trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới.

Phép màu mang tên nhân ái

Giữa khoảnh khắc mong manh nhất của đời người, nơi ranh giới sinh tử chỉ còn được tính bằng từng nhịp thở thì hiến tạng như một phép màu mang tên nhân ái. Đó không chỉ là sự cho đi của thân xác, mà là sự tiếp nối của yêu thương, là cách con người ở lại với cuộc đời này theo một hình hài khác, hình hài của sự sống được hồi sinh.

Người đàn ông 51 tuổi ấy đã khép lại hành trình trần thế trong lặng lẽ. Nhưng sự ra đi của anh không phải là dấu chấm hết. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình anh đã lựa chọn điều cao cả nhất, ấy là để sự sống của người thân mình được tiếp tục chảy trong cơ thể những con người khác. Quyết định ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ làm lay động cả một đêm cuối năm, nơi ánh đèn phòng mổ thay cho pháo hoa, và những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống vì một điều thiêng liêng hơn tất cả - cứu người.

Khi lá gan được lấy ra, đó không chỉ là một ca kĩ thuật y khoa. Đó là khoảnh khắc sự sống được trao tay. Từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, từ một cơ thể đã ngừng nhịp tim sang một trái tim khác đang cạn dần hi vọng, hành trình ấy mang theo cả niềm tin rằng con người có thể chiến thắng cái chết bằng tình thương. Và rồi, trong phòng mổ cách nơi người đàn ông hiến tạng yên nghỉ hơn 1700km, một người phụ nữ 43 tuổi đã được sự sống gọi tên thêm một lần nữa. Chị không chỉ được ghép gan, mà được ghép lại cả tương lai, được quyền mơ về những cái Tết sum vầy, những bữa cơm gia đình, những mùa xuân chưa kịp đi qua.

Hiến tạng vì thế mang một ý nghĩa sâu xa hơn bất kì lời nói nào. Đó là minh chứng rằng cái chết không thể xóa đi giá trị của một con người. Ở đâu đó, nơi thế giới bên kia, người đã khuất hẳn có thể yên lòng. Bởi dù họ không còn hiện diện giữa trần thế, nhưng nhịp đập của họ vẫn đang tiếp tục, hơi thở của họ vẫn đang ấm lên trong lồng ngực người khác. Họ ra đi, nhưng lòng nhân ái thì ở lại.

Ca hiến - ghép tạng trong những ngày cuối năm ấy giống như một lời thì thầm của sự sống gửi đến nhân gian, hãy tin vào điều thiện, hãy tin rằng yêu thương không bao giờ mất đi. Nó không chỉ mang ý nghĩa y học. Đó là biểu tượng đẹp đẽ của sự hồi sinh, của lòng nhân ái được tiếp nối, của những điều thiện lành được trao truyền từ năm cũ sang năm mới để thêm nhiều phận người được đón thời khắc chuyển giao của đất trời trong hơi thở của sự sống.