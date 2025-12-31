Mở cao điểm kiểm tra thuốc, mỹ phẩm giả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

TPO - Nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm vốn có xu hướng gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa triển khai đợt cao điểm rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra được thực hiện từ giữa tháng 12/2025 đến hết ngày 31/3/2026, tập trung vào việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc và mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, qua đó bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong văn bản chỉ đạo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động vào cuộc, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kiên quyết “chặn đứng” các đường dây nhập lậu, phân phối trái phép thuốc và mỹ phẩm.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương rà soát mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ sở đăng ký, sản xuất, kinh doanh dược phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn. Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp mà còn tập trung đánh giá tính hợp pháp của từng sản phẩm đang lưu hành.

Các đơn vị chức năng chủ động vào cuộc, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường dược và mỹ phẩm.

Cụ thể, với mặt hàng thuốc, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra điều kiện kinh doanh, số đăng ký lưu hành, hóa đơn chứng từ, hạn dùng và việc chấp hành quy định bán thuốc theo đơn. Đối với mỹ phẩm, các cơ sở sẽ được rà soát về giấy phép sản xuất, hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), sự thống nhất giữa nội dung công bố và thực tế sản xuất, cũng như việc ghi nhãn, quảng cáo thành phần và công dụng sản phẩm.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra không chỉ tập trung ở các nhà thuốc, cửa hàng truyền thống mà còn mở rộng sang môi trường kinh doanh trực tuyến. Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop cùng các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, YouTube sẽ được giám sát chặt chẽ. Những trường hợp rao bán sản phẩm chưa được cấp phép, đã có quyết định thu hồi hoặc tiêu hủy, cũng như quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sẽ bị xử lý nghiêm.

Cục Quản lý Dược khẳng định quan điểm xử lý vi phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các vụ việc có dấu hiệu hình sự, như buôn bán hàng giả quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm có tổ chức hoặc tái diễn nhiều lần, sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đợt cao điểm kiểm tra diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về chất lượng. Theo số liệu của Statista, quy mô thị trường mỹ phẩm trong nước năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỉ USD và được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, với tỷ lệ lớn là hàng nhập khẩu. Cùng với sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, tình trạng kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp.

Việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng và sức khỏe của người tiêu dùng.