Kỳ tích ca thông tim bào thai diễn ra trong chớp nhoáng

TPO - Chưa đầy 30 phút, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông tim bào thai nong van động mạch phổi. Cuộc can thiệp diễn ra nhanh chóng giúp thai nhi vượt qua nguy kịch và tạo kỳ tích cho y học Việt Nam.

Thông tin trên vừa được BS-CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM chia sẻ với phóng viên vào trưa 31/12.

BS Hải cho biết, đây là ca thông tim can thiệp thứ 12 và cũng là 12 ca thành công tuyệt đối được thực hiện tại bệnh viện. Đáng chú ý, ca can thiệp này được triển khai ngay sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật can thiệp tim bào thai, đánh dấu trường hợp đầu tiên thực hiện trong khuôn khổ pháp lý đầy đủ.

Ê kíp các bác sĩ thực hiện ca thông tim bào thai thứ 12

Ca can thiệp đặc biệt này diễn ra vào sáng 30/12. Thai nhi là con của thai phụ N.T.T.T. (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM), được chẩn đoán bị hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển. Đây là một trong những dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ rất cao diễn tiến thành tim một thất sau sinh. Nếu không được can thiệp kịp thời, bé sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong.

BS Trịnh Nhựt Thư Hương, thành viên tổ can thiệp cho biết, theo bệnh sử, thai phụ mang thai lần hai. Thai kỳ tự nhiên. Chồng của thai phụ mang quốc tịch Malaysia. Trước đó, thai phụ được khám thai định kỳ, siêu âm quý I không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT cho kết quả nguy cơ thấp. Tuy nhiên, đến khoảng tuần thai 22–24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bất thường tim bẩm sinh nặng, gồm hẹp van động mạch phổi kèm hở van ba lá. Thai phụ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để theo dõi sát và hội chẩn liên viện.

Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy thai nhi hoàn toàn bình thường. Đây là yếu tố then chốt, tạo cơ sở khoa học và đạo đức để các bác sĩ cân nhắc chỉ định can thiệp tim bào thai – một kỹ thuật xâm lấn cao, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ.

Trong quá trình theo dõi tiếp theo, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển nhanh, biểu hiện thiểu sản thất phải ngày càng rõ rệt cả về hình thái lẫn chức năng. Sau nhiều lần hội chẩn chuyên sâu giữa hai bệnh viện, đánh giá toàn diện về hình thái tim, chức năng thất phải và điều kiện kỹ thuật, ê kíp thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển ngay trong tử cung.

Kỹ thuật thông tim bào thai đang mở ra cơ hội cứu sống nhiều thai nhi trước khi chào đời

Theo BS Thư Hương, thực tế can thiệp cho thấy mức độ khó của ca bệnh. Tại thời điểm thủ thuật, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước – những yếu tố làm tăng nguy cơ và giới hạn đường tiếp cận. Đặc biệt, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất hoàn toàn vị trí tiếp cận buồng tim.

Trước tình huống này, ê kíp đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ nhỏ để di chuyển chi thai, tối ưu lại tư thế, tạo điều kiện an toàn cho quá trình xuyên kim. Sau khi kiểm soát được tư thế, các bác sĩ tiến hành xuyên kim qua thành bụng mẹ, tử cung và lồng ngực thai nhi, đưa bóng nong vào vị trí van động mạch phổi.

Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, chính xác ngay lần xuyên kim đầu tiên. Bóng nong được bơm đúng vị trí, cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, rút ngắn tối đa thời gian can thiệp, hạn chế nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Theo các bác sĩ, ý nghĩa cốt lõi của can thiệp thông tim bào thai trong trường hợp này là “giành lại thời gian phát triển” cho thất phải. Việc cải thiện huyết động sớm giúp thất phải tiếp tục lớn lên trong những tháng cuối thai kỳ, từ đó tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo con đường điều trị tim một thất kéo dài và nhiều rủi ro.