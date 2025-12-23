Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Từ tin rao bán 'chì câu cá' trên TikTok, Công an triệt phá ổ nhóm chế tạo vũ khí quân dụng

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 23/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải video, hình ảnh về hoạt động chế tạo, rao bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc “chì câu cá”, thu hút nhiều lượt tương tác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Lục Nam bắt quả tang Nguyễn Thế Huynh (SN 1999, trú thôn Phương Lạn 2, xã Lục Nam, Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (SN 2007, trú tổ dân phố Cầu, phường Tự Lạn, Bắc Ninh) đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Huynh.

vu-khi.jpg
Cơ quan Công an bắt giữ, khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thế Huynh (áo đỏ) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (áo đen).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Huynh, lực lượng chức năng thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất như máy ép thủy lực, máy ép tay gia công kim loại, cân điện tử và các vật chứng liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã vận động và tiếp nhận đầu thú đối với Trần Văn Nam (SN 1990, trú thôn Long Khám, xã Liên Bão, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN 2005, trú tổ dân phố Núi, phường Bắc Giang, Bắc Ninh). Cơ quan Công an xác định các đối tượng này cùng 6 người khác tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình có liên quan đến đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét chỗ ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 280,8 kg chì nguyên liệu, 21 kg đạn chì, 3 hộp đạn chì, 498 viên đạn chì, 5 khẩu súng nén hơi, 1 máy ép tay gia công kim loại, 8 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

doi-tuong-tran-van-nam-cung-tang-vat.jpg
Đối tượng Trần Văn Nam cùng tang vật bị thu giữ.

Bước đầu xác định: Khoảng từ tháng 7/2025, qua mạng xã hội, Huynh mua các máy móc, thiết bị và chì nguyên liệu để tiến hành chế tạo đạn chì tại nhà riêng nhằm mục đích bán cho những người có nhu cầu thông qua tài khoản Tiktok mang tên “Shop câu cá cò ơi” dưới vỏ bọc là “chì câu cá”.

Khi có người mua, Nguyễn Thế Huynh sẽ đóng gói, gửi cho khách hàng thông qua các đơn vị vận chuyển. Nguyễn Thế Huynh thuê em ruột vợ là Nguyễn Hữu Trọng Đạt và Nguyễn Văn Hải giúp sức trong việc sản xuất, lên đơn, đóng hàng và gửi cho khách.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
