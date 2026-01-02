Xác minh danh tính hành khách dùng đũa đâm tài xế taxi

TPO - Chỉ vì bất đồng quan điểm về “kinh nghiệm lái xe”, nam hành khách ngồi sau đã bất ngờ dùng đũa tấn công tài xế taxi ở Đắk Lắk khiến nạn nhân phải bỏ xe tháo chạy. Cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh danh tính đối tượng để xử lý nghiêm.

Chiều 2/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng xác định danh tính đối tượng có biệt danh “Tý hai lầu” để làm rõ hành vi hành hung tài xế taxi.

Trước đó, tối 1/1, anh Trương Ngọc Thắng (SN 1999, trú tại buôn Ea Yong A, huyện Krông Pắc) – tài xế điều khiển xe taxi mang BKS 47B-142.34 đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị hành khách tấn công.

Cụ thể, anh Thắng đón một nam hành khách di chuyển từ xã Ea Phê về xã Krông Pắc. Khi xe lăn bánh đến khu vực buôn Kmrơng (cách Quốc lộ 26 khoảng hơn 100m), giữa tài xế và vị khách ngồi ghế sau xảy ra tranh cãi nảy lửa. Nguyên nhân khởi nguồn từ việc hai bên bất đồng quan điểm về cách điều khiển phương tiện và kinh nghiệm cầm lái trên đường.

Đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi. Ảnh cắt từ camera taxi.

Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, đối tượng ngồi sau bất ngờ rút đũa đâm mạnh về phía tài xế. Bị tấn công đột ngột ở cự ly gần, anh Thắng hoảng hốt dừng xe, mở cửa tháo chạy khỏi phương tiện để bảo toàn tính mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.