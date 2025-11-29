Hành hung nữ nhân viên y tế khi làm thủ tục nhập viện cho bố

TPO - Quá trình làm thủ tục nhập viện, bức xúc vì cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ đợi lâu, Tuấn Anh đã to tiếng chửi bới, thậm chí vung tay tát nữ nhân viên y tế.

Hôm qua (28/11), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm, tuyên phạt đối với bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1997, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h30 ngày 31/5/2025, ông Trần Văn Long (SN 1972, bố Tuấn Anh) lên cơn đau bụng dữ dội. Tuấn Anh cùng người thân đưa ông vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tại quầy tiếp nhận, nhân viên y tế là chị Nguyễn Thị An (SN 1996) yêu cầu xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân của bệnh nhân để làm thủ tục, nhưng Tuấn Anh mới chỉ mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Chị An giải thích khi nào đủ giấy tờ thì tiến hành thủ tục nhập viện theo quy định.

Bị cáo Trần Tuấn Anh tại phiên tòa.

Trong lúc chờ người nhà mang giấy tờ đến, Tuấn Anh thấy bố càng đau nhiều, mặt tái nhợt nên nhờ bác sỹ đến kiểm tra. Bác sỹ đến thăm khám, hỏi tình trạng đau và kiểm tra ổ bụng của ông Long. Khi biết hồ sơ nhập viện chưa đầy đủ, bác sỹ nói sẽ tiến hành khám chuyên sâu hơn sau khi hoàn tất thủ tục rồi quay lại xử lý bệnh nhân khác.

Khoảng 20 phút sau, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Tuấn Anh) mang thẻ căn cước công dân đến. Tuấn Anh lập tức đưa giấy tờ cho chị An để hoàn thiện hồ sơ. Khi nhận đủ giấy tờ, chị An nói: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”.

Bức xúc vì cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ đợi lâu, Tuấn Anh đã to tiếng chửi bới chị An. Khi nữ nhân viên y tế đáp lại, Tuấn Anh bất ngờ nhảy lên bục làm việc, vung tay tát chị An hai lần, nhưng chị tránh được một cái.

Thấy sự việc xảy ra, nhân viên bảo vệ và bà Hương đứng cạnh đó cùng hai người bạn của Tuấn Anh đến can ngăn. Tuy nhiên, Tuấn Anh vẫn lớn tiếng, chỉ trỏ và tiếp tục đe dọa chị An trước khi ra ngoài sảnh chờ, sau đó rời bệnh viện và được bạn chở về nhà.

Ngày 2/6, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Trần Tuấn Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực tham gia công tác thiện nguyện.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.