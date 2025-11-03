Tài xế ô tô lùi xe bỏ chạy lao xuống ruộng khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Nam tài xế ô tô phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT đã lùi xe bỏ chạy lao xuống ruộng. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,737 mg/L khí thở.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Cục CSGT, khoảng 20h46 ngày 2/11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Thành Công tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Tại tuyến đường ĐT274, địa phận xóm Bãi Chẩu, xã Thành Công, tổ công tác phát hiện có 1 xe ô tô con đang đi hướng phường Phổ Yên đi xã Thành Công. Khi cách vị trí tổ công tác khoảng 100 m, bất ngờ chiếc xe này đi lùi với tốc độ cao.

Thấy nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, anh Ma Ngọc Anh (cán bộ Phòng CSGT) đã chạy bộ đuổi theo chiếc xe đang lùi. Di chuyển được một đoạn, xe ô tô lùi xuống ruộng.

Sau khi tổ công tác tiếp cận, trên xe chỉ có 1 người là anh Dương Văn C (SN 1982, cư trú tại xã Thành Công) trực tiếp điều khiển xe con BKS 20B-112.XX. Anh C không bị thương tích gì.

Qua kiểm tra nồng độ cồn phát hiện anh C vi phạm ở mức 0,737 mg/L khí thở.

Quá trình làm việc anh C khai nhận vì đã uống nhiều rượu trước khi điều khiển xe ô tô, khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn đã lùi xe để tránh dẫn đến lùi xe xuống ruộng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C về hành vi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Nghị định 168/NĐ-CP, anh C bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.