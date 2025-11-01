Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cô gái ở Hà Nội lên mạng lừa nhiều người qua ứng dụng hẹn hò

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do nợ tiền của nhiều người không có khả năng trả nên Thảo đã tạo tài khoản mạng xã hội với tên giả, đăng bài dụ dỗ nam giới đang tìm người yêu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

lua-dao.jpg
Vũ Thị Phương Thảo tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP. Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an xã Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh N.Q.P (SN 2001, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một người phụ nữ quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm kiếm người yêu.

Khi đã làm quen được mọi người, đối tượng giới thiệu mình làm nhân viên tại ngân hàng đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn trai, Thảo tự ý tải các ứng dụng, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng.

Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đã đấu tranh làm rõ Thảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Phương Thảo với thủ đoạn như trên thì liên hệ Công an xã Phúc Thọ (đồng chí Kiều Xuân Huy, số điện thoại 0983.045.883) để xác minh, giải quyết theo quy định.

Thanh Hà
#Lừa đảo qua mạng xã hội #Tội phạm công nghệ cao #Chiếm đoạt tài sản #Lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò #Nợ nần và thủ đoạn lừa đảo #Khởi tố vụ án hình sự #An ninh mạng và phòng chống lừa đảo #Tội phạm sử dụng tài khoản giả #Điều tra và xử lý tội phạm #Chống lừa đảo trực tuyến

