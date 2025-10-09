Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

4.800 nhà đầu tư bị lừa đảo tham gia sàn tiền ảo WorldMall

Thanh Hà
TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall” hay còn gọi là “WM”, và bị chiếm đoạt khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).

wm.jpg
Sàn giao dịch tiền ảo "WM".

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tham gia đầu tư trên sàn điện tử “World Mall”.

Vụ án trên được Phòng Cảnh sát hình, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an điều tra, khám phá vào tháng 9/2025.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại Hưng Yên) là đối tượng có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, nảy sinh ý định tạo dựng dự án sàn tiền ảo giả mang tên “WorldMall”, kêu gọi đầu tư vào dự án nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Minh thuê Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành ( cùng SN 1988, trú tại Hà Nội) viết phần mềm dự án “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM" theo yêu cầu của Minh.

Minh trả cho Ngọc, Thành 50 triệu đồng, và trả công 1.000 USD/tháng để 2 đối tượng giúp Minh quản trị kỹ thuật phần mềm.

minh.jpg
Đối tượng Minh.

Sau khi đã có phần mềm dự án sàn tiền ảo “WorldMall”, Minh đã mời Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung (cùng trú tại Hà Nội) tham gia điều hành nhằm thu hút, kêu gọi người dân tham gia đầu tư.

Cụ thể, Minh đóng vai trò lãnh đạo, quản trị dự án, trực tiếp quản lý ví tổng để nhận tiền, trả lãi cho các nhà đầu tư. Phước tuyển dụng, quản lý nhóm nhân sự gồm leader, diễn giả, tư vấn, tìm kiếm nhà đầu tư, còn Dung phát triển hệ thống nhân viên tuyến dưới để tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư.

Các đối tượng đã tuyển dụng thêm (F1) tham gia phát triển dự án (quảng cáo, giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư.

Nhằm tạo niềm tin với nạn nhân, các đối tượng còn đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm.

Ngoài ra, tài liệu xác định có khoảng 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào các ví điện tử của các đối tượng với tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 6 bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tổng số tiền 766 triệu đồng.

Thanh Hà
