Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội thu giữ 890 miếng vàng SJC và 246 kg vàng nguyên khối trong vụ Mr Pips

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can trong vụ Mr Pips, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối và 156 tỷ đồng trong tài khoản...

pips.jpg
Xe sang và vàng thu giữ trong đường dây lừa đảo Mr Pips.

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Cơ quan điều tra thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản, 41 ô tô (hạng sang, đắt tiền), 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỷ đồng vào ngân hàng của Singapore và đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này. Cùng với đó là hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản khác của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD), 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD), 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD), 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD), 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia, 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Hiện cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã xây dựng hình cá nhân trên Facebook, Telegram, Zalo, TikTok… là nhà đầu tư chứng khoán quốc tế thành công, khoe rất nhiều tiền, vàng, nhà, xe, vàng bạc, đồng hồ đắt tiền… để thu hút nhà đầu tư tham gia.

Khi các nạn nhân xem được các video này và muốn được giàu sang như Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ nên đã nhắn tin trực tiếp cho các đối tượng để được hướng dẫn đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Các đối tượng này cũng tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khóa đào tạo đầu tư trực tuyến về phương kiếm tiền dễ dàng từ nhà đầu tư chứng khoán quốc tế, khiến cho các bị hại kích thích, sẵn sàng rót tiền vào tham gia.

Thanh Hà
#Mr Pips #Phó Đức Nam #Lê Khắc Ngọ #Lừa đảo qua mạng #Lừa đảo chứng khoán quốc tế #Lừa đảo giao dịch ngoại hối

