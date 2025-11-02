'Nữ quái' lừa nhiều người mua vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ

TPO - Nguyễn Hoàng Thanh Trúc lừa đảo nhiều người với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng bằng chiêu trò bán vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ.

Đối tượng Trúc và quyết định truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Thanh Trúc (SN 1991, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2023, Trúc đã đưa ra thông tin không đúng về việc có thể đặt giá vé máy bay và phòng khách sạn rẻ hơn kèm theo nhiều ưu đãi. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT 0904635467), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.