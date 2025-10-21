Rời quán bia, tiếp tục đi mua đồ về nhậu, người đàn ông bị CSGT xử phạt

TPO - Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Bạch Mai, lực lượng CSGT phát hiện ông V.H.T điều khiển xe máy khi trong hơi thở có 0,499 mg/l cồn. Điều đáng nói, thời điểm bị dừng xe, ông T. vẫn treo túi đồ nhậu vừa mua, khai nhận trước đó đã uống khoảng 5 cốc bia sau buổi chơi thể thao.

Trong khoảng 1 giờ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, tối 20/10, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tại Hà Nội, đúng 19h30 cùng ngày, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phối hợp với Công an cấp xã, đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại nhiều tuyến, khu vực trọng điểm.

Tại một số địa bàn Đội CSGT đường bộ số 1, số 2, số 4 và nhiều đơn vị khác đã triển khai đồng bộ kế hoạch, bố trí chốt kiểm soát tại các tuyến đường trung tâm, khu vực có nhiều nhà hàng, quán bia, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại khu vực đường Bạch Mai, Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Ông T. vừa uống 5 cốc bia và rời quán nhậu thì bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn.

Điển hình, ông V.H.T bị phát hiện vi phạm ở mức 0.499 mg/L khí thở. Ông T. cho biết buổi chiều có đi chơi thể thao, sau đó vào quán bia uống khoảng 5 cốc. Khi đang di chuyển trên đường Bạch Mai, ông T. bị tổ CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trên xe máy của ông T. còn đang treo túi đồ nhậu. "Tôi vừa mua đồ nhậu ở quán gần đây mang về ăn uống cùng bạn đang chờ ở nhà" - ông T. chia sẻ.

Nam tài xế này vi phạm ở mức 0,499 mg/L khí thở.

Túi đồ nhậu treo ở xe ông T. vừa mua.

Đáng chú ý, sau khi rời quán nhậu, ông T. đi mua thêm đồ ăn về tiếp tục cùng bạn ăn uống.

Tương tự, khi bị tổ CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,145 mg/L khí thở, ông M. nói rằng đây là lần đầu bản thân vi phạm. "Hôm nay Ngày Phụ nữ Việt Nam nên vui quá tôi có uống 2 cốc rượu vang. Tuổi này rồi mà còn vi phạm bị xử phạt ngại lắm" - ông M. trần tình.

Ông M. nói hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam nên nể quá và uống 2 chén rượu vang.

Một trường hợp khác là ông L.T.C (SN 1966, trú tại Hà Nội) vừa cùng vợ từ quán phở ra thì bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn. Qua đó, ông C. vi phạm ở mức 0,172 mg/L khí thở.

"Tôi vừa ăn bát phở và có uống chén rượu" - ông C. nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Các trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tải trọng, cơi nới thùng xe; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, điều khiển xe tự chế, chở hàng hoá cồng kềnh, học sinh vi phạm…

Trong đợt ra quân thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.