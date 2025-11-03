Tài xế có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNeTraffic, nhận thông báo vi phạm sau 2 tiếng

TPO - Khi tham gia giao thông tài xế có thể xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VneTraffic để lực lượng chức năng kiểm tra. Bên cạnh đó, ứng dụng này sẽ gửi tin nhắn thông báo về việc hết hạn giấy phép lái xe trước 1 tháng cho tài xế.

Ứng dụng VNeTraffic.

Cục CSGT cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển ứng dụng VNeTraffic nhằm thiết lập cổng giao tiếp mới giữa người dân với CSGT. Hiện, tổng số tài khoản ứng dụng VNeTraffic là 1.468.055, trong đó 353.518 tài khoản mức độ 2.

Đáng chú ý, tài xế khi tham gia giao thông có thể xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeTraffic để CSGT kiểm tra hoặc đọc mã định danh cá nhân hoặc số giấy phép lái xe, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thông tin trên ứng dụng nghiệp vụ.

Như vậy, người dân không cần sử dụng đến giấy phép lái xe bản vật lý nữa, trừ trường hợp không sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Đặc biệt, trước 1 tháng hết hạn giấy phép lái xe, ứng dụng sẽ gửi tin nhắn thông báo về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn. Khi có giấy khám sức khỏe điện tử, hệ thống sẽ tự động gia hạn giấy phép lái xe.

Hệ thống sẽ từ chối những trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới (đã tham gia công ước quốc tế về giao thông), để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.

Về thủ tục đăng ký xe điện tử, theo Cục CSGT, người dân có thể thực hiện thủ tục khai báo về đăng ký xe, khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.

Người dân cũng có thể biết được phương tiện của mình (được tự động cập nhật theo mã định danh cá nhân) đã bị tai nạn ở đâu? Thời gian nào? Hoặc, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông ở đâu? Thời gian nào? Lỗi gì?.

Theo Cục CSGT, sau 2 tiếng vi phạm được ghi nhận, trên hệ thống sẽ có thông báo tới người dùng ứng dụng và có thể thực hiện nộp phạt trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, ứng dụng VNeTraffic còn có bản đồ số theo thời gian thực để người dân có thể lựa chọn lộ trình di chuyển hợp lý nhất, giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông nhất là trong dịp lễ Tết nghỉ dài ngày.

Hiện nhiều tiện ích về giao thông tiếp tục được nghiên cứu và phát triển.