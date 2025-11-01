Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người lên mạng than ‘bỗng dưng’ sở hữu thêm xe trên VNetraffic xoá bài viết sau khi CSGT tra hồ sơ gốc

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết với nội dung không thừa nhận đứng tên chiếc xe máy trên ứng dụng VNetraffic nhưng vẫn hiển thị, tuy nhiên, khi lực lượng CSGT tra cứu hồ sơ gốc thì xác định đây chính là chiếc xe người này đăng ký.

xe-may-189.jpg
Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook có bài viết phản ánh việc sau khi cài đặt ứng dụng VNeTraffic, tài khoản mức độ 2 thì hệ thống hiển thị thông tin cá nhận có đứng tên đăng ký một chiếc mô tô. Đáng chú ý, cá nhân người này lại không thừa nhận là chủ chiếc xe.

Sau khi nắm bắt thông tin trên, Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Qua đó xác thực anh T.N.T (trú tại Khu đô thị Times City, Hà Nội) là chủ xe và chính là người đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội không thừa nhận chiếc xe của mình. Sau khi nắm bắt thông tin trên, anh T.N.T đã xóa bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

xe-may-1.jpg
Hồ sơ lưu trữ từ năm 2004.

Ứng dụng đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID là tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Qua đó toàn bộ dữ liệu về phương tiện, giấy phép lái xe gắn với chứng minh thư nhân dân (trước đây) nay đã được chuyển đổi thành mã định danh cá nhân, đều được mặc định thông tin trên hệ thống. Do vậy bạn có thể quên đã từng đứng tên trên đăng ký xe là chủ một chiếc xe, nhưng hệ thống thì không bao giờ “quên”.

xe-may-2.jpg
Thông tin phương tiện trên hệ thống.

Sau khi cài đặt ứng dụng VNeTraffic (mức độ 2) hệ thống sẽ tự động cập nhật các loại giấy tờ về giao thông của chủ tài khoản theo mã định danh cá nhân, gồm: thông tin về giấy phép lái xe; các loại phương tiện cơ giới đường bộ do chủ tài khoản đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Trường hợp chủ tài khoản nhận thấy các thông tin về giấy phép lái xe hoặc phương tiện không chính xác, có thể đến công an cấp xã nơi thường trú để tiến hành khai báo, hiệu chỉnh thông tin, nhất là những thông tin về phương tiện (đã bán, mua, cho tặng nhưng không làm thủ tục hoặc xe cũ nát đã bỏ…).

Đối với các trường hợp đã bán xe nhưng không sang tên, chủ phương tiện trên giấy tờ có thể đến Công an phường hoặc xã nơi cư trú để làm thủ tục khai báo, và cam kết những nội dung khai báo là chính xác, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo, theo quy định của pháp luật, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện mình đã đứng tên trên đăng ký xe.

Thanh Hà
#Quản lý phương tiện giao thông #Ứng dụng VNeTraffic và VNeID #Xác thực chủ xe qua hệ thống #Thông tin cá nhân và đăng ký xe #Chính sách pháp luật về sở hữu xe #Tra cứu hồ sơ gốc phương tiện #Chống gian lận đăng ký xe #Quy trình khai báo #chỉnh sửa thông tin xe #Vai trò của lực lượng CSGT trong xác minh #Tác động của công nghệ đối với quản lý phương tiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục