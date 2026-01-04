Người dân thắp đèn xuyên đêm ‘thúc’ hoa Tết

TPO - Những ngày này, tại làng hoa ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), người dân đang tất bật chăm sóc, chong đèn suốt đêm “canh hoa” để nở đúng dịp Tết Nguyên đán.