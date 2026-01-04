Người dân thắp đèn xuyên đêm ‘thúc’ hoa Tết

TPO - Những ngày này, tại làng hoa ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), người dân đang tất bật chăm sóc, chong đèn suốt đêm “canh hoa” để nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Gia đình bà Dương Thị (68 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) năm nay trồng hơn 20.000 gốc hoa cúc trên diện tích hơn 500m². Thời điểm này, bà Thị đang tập trung chăm sóc, tỉa nụ, bón phân và chong đèn suốt đêm để hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp Tết. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, bà kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay sẽ mang lại nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng.
Làng hoa Toàn Lưu là làng nghề truyền thống có từ lâu đời. Trải qua thời gian, nghề trồng hoa tại đây không ngừng phát triển, trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.
Hoa cúc tại đây đa dạng về chủng loại, như cúc vàng, cúc lan tím, cúc tứ quý... Người dân trồng tại luống và trồng chậu để phục vụ nhu cầu thị trường.