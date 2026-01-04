Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân thắp đèn xuyên đêm ‘thúc’ hoa Tết

Hoài Nam

TPO - Những ngày này, tại làng hoa ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), người dân đang tất bật chăm sóc, chong đèn suốt đêm “canh hoa” để nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Người dân thắp đèn xuyên đêm "thúc" hoa Tết (Clip Hoài Nam).
tp-hoa-12.jpg
Những ngày này, không khí tại làng hoa xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn bao giờ hết. Trên khắp các vườn hoa, người dân đang dốc sức chăm sóc, tỉa cành, bón phân và chong đèn suốt đêm để “canh hoa” nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.
tp-hoa-10.jpg
tp-hoa-2.jpg
Gia đình bà Dương Thị (68 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) năm nay trồng hơn 20.000 gốc hoa cúc trên diện tích hơn 500m². Thời điểm này, bà Thị đang tập trung chăm sóc, tỉa nụ, bón phân và chong đèn suốt đêm để hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp Tết. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, bà kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay sẽ mang lại nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng.
tp-hoa-7.jpg
“Chỉ trong thời gian ngắn, hai cơn bão liên tiếp đã khiến nhiều hệ thống nhà màng trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Gia đình tôi phải bỏ ra hơn 15 triệu đồng để sửa chữa, kịp thời khôi phục sản xuất phục vụ vụ hoa Tết. Năm nay, gia đình trồng 5 loại hoa cúc chủ lực gồm: cúc vàng, cúc trắng, cúc mai đỏ thạch bích và cúc ngọc bích. Giờ chỉ mong thời tiết thuận lợi để có nguồn thu nhập dịp Tết”, bà Thị chia sẻ.
tp-hoa-11.jpg
tp-hoa-6.jpg
Làng hoa Toàn Lưu là làng nghề truyền thống có từ lâu đời. Trải qua thời gian, nghề trồng hoa tại đây không ngừng phát triển, trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.
cuc-5.jpg
tp-cuc.jpg
Hoa cúc tại đây đa dạng về chủng loại, như cúc vàng, cúc lan tím, cúc tứ quý... Người dân trồng tại luống và trồng chậu để phục vụ nhu cầu thị trường.
tp-cu-0982.jpg
Ông Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn) là một trong những hộ dân có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm tại địa phương. Theo ông Lưu, ngoài chăm sóc ban ngày, về đêm phải thắp đèn để cây đủ ánh sáng, phát triển nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. "Cuối năm thời tiết khá thuận lợi nên cây phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Gia đình tôi đang tập trung tối đa nhân lực để chăm sóc, hy vọng giá cả năm nay ổn định để bà con có cái Tết ấm no”, ông Lưu chia sẻ.
tp-cuc-3.jpg
Dịp này, người dân dùng bóng đèn treo so le, phủ đều toàn vườn; công suất mỗi bóng phổ biến từ 15-20W. Đèn được thắp sáng đến đêm để đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng để cây phát triển tốt.
tp-cuc-67.jpg
Theo lãnh đạo xã Toàn Lưu, thời điểm này, người dân đang tất bật chăm sóc, chong đèn để cây hoa sinh trưởng ổn định, ra nụ và nở đúng thời điểm. Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, trên địa bàn có 3,5 ha chuyên sản xuất các loại hoa phục vụ thị trường Tết, phần lớn diện tích tập trung ở thôn Xuân Sơn.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #làng hoa #Làng hoa Toàn Lưu #nghề trồng hoa Toàn Lưu

