Xác minh nhóm thanh niên dọa đánh du khách ở bãi biển Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Đoạn video ghi cảnh du khách nước ngoài bị nhóm thanh niên đe dọa tại bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Ngày 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh du khách nước ngoài bị một nhóm người đe dọa tại bãi biển Nha Trang.

Nhóm thanh niên cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài hơn một phút, ghi lại mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên người Việt và một số du khách nước ngoài tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang.

Theo nội dung clip, hai du khách nước ngoài đứng tại lối đi bộ trong công viên bãi biển đã xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên. Sau đó, một người đàn ông trong nhóm cầm xẻng chạy tới, vung lên cao đe dọa hai du khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng dọa đánh. Vụ việc được người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Phùng Quang
#Nha Trang #du khách nước ngoài #đe dọa #mâu thuẫn

